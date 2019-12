Zachary Levi: "Prima di Shazam! non avevo quasi più voglia di vivere" (Di martedì 31 dicembre 2019) L'attore Zachary Levi ha svelato che Prima di iniziare a lavorare al film Shazam! stava perdendo la voglia di vivere. Zachary Levi ha rivelato che Prima di Shazam! ha avuto un periodo difficile che gli aveva tolto la voglia di vivere, come ha rivelato su Instagram. L'attore ha infatti condiviso sui social dei ricordi legati alla sua vita privata e professionale: "Questo anno che è passato è stato affascinante. In realtà gli ultimi. Due anni fa, oggi, mi stavo spostando a Toronto per la quarta volta in tre anni per iniziare a lavorare a Shazam!, uno dei regali più grandiosi che mi sia stato fatto". Zachary Levi ha aggiunto: "Ironicamente, solo 4 mesi Prima, non ero nemmeno sicuro di volere ... Leggi la notizia su movieplayer

