Simon Gautier, roghi e bomba: l’estate terribile di Cilento e Piana del Sele (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – E’ stato un 2019 di tensione per la provincia di Salerno. Tre, in particolare, gli episodi che hanno focalizzato l’attenzione della nazione dapprima sul Cilento e poi su Battipaglia e la Piana del Sele: la tragica morte dell’escursionista francese Simon Gautier; i roghi tossici nella Piana del Sele; l’istituzione di una zona rossa a Battipaglia per il disinnesco di una grossa bomba inglese, della seconda guerra mondiale, inesplosa. Simon Gautier San Giovanni a Piro – La sera del 18 agosto fu ritrovato, senza vita in un burrone delle montagne di Scario, il corpo dell’escursionista francese Simon Gautier (foto a lato). Il 27enne francese fu individuato nove giorni dopo l’inizio delle ricerche – a seguito di una telefonata prima che la batteria del cellulare si scaricasse – e solo grazie all’utilizzo di un ... Leggi la notizia su anteprima24

Simon Gautier Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Simon Gautier