Queste Oscure Materie, al via la serie di His Dark Materials (Di martedì 31 dicembre 2019) La Bussola Magica, primo volume della trilogia scritta da Philip Pullman (edita in Italia da Salani) era già diventato un bel film (anche se non fortunato), ora è stato trasposto in una serie His Dark Materials – Queste Oscure Materie. Al via su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv ed eccezionalmente i primi due episodi su Sky Uno lo show prodotto da Hbo e BBC è in onda dal primo gennaio 2020. La prima stagione ispirata appunto al primo volume della saga letteraria è fatto di 8 puntate sceneggiate da Jack Thorne, noto per aver realizzato insieme a J.K. Rowling l’opera teatrale, Harry Potter e la maledizione dell’erede. Ma lo stesso Pullman (che recentemente ha pubblicato un quarto e nuovo capitolo della saga con nuovi personaggi al centro) è stato coinvolto nella produzione, mentre alla regia troviamo Tom Hooper, premio Oscar per il Discorso del re. His Dark ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

