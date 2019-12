‘Mazzetta’ da un’imprenditrice: ex prefetto di Benevento indagata per corruzione (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’ex prefetto di Benevento, Paola Galeone, è indagata per corruzione. L’ipotesi accusatoria a carico del prefetto è di avere intascato da un’imprenditrice una “mazzetta” di 700 euro. Galeone, 58 anni, dal 23 luglio 2018 è il prefetto di Cosenza e, secondo la ricostruzione del quotidiano Gazzetta del Sud, avrebbe proposto all’imprenditrice di emettere una fattura fittizia per 1.220 euro con l’obiettivo di intascare la parte del fondo di rappresentanza accordato ai singoli prefetti che era rimasta disponibile alla fine dell’anno. Settecento euro sarebbero andati al prefetto e 500 all’imprenditrice, come regalo per la disponibilità mostrata. Le fasi della consegna del denaro, avvenuta in un bar di Cosenza, sarebbero state registrate e documentate dalla Squadra Mobile della locale stazione a cui ... Leggi la notizia su anteprima24

