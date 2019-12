Kate, il figlio di Pippa Middleton è bellissimo. Ed è identico a Louis (Di martedì 31 dicembre 2019) Qualcuno aveva già visto la somiglianza, ma parlarne era prematuro. Oggi, dopo poco più di un anno dal parto, possiamo proprio dire che il figlio di Pippa, sorella di Kate Middleton è identico a Louis. Il 16 ottobre dello scorso anno, la Middleton junior ha messo al mondo la new entry della royal family e, esattamente come i suoi cuginetti reali, anche il figlio di Pippa ha tre nomi. Arthur Michael William è nato dopo l’unione della donna con il milionario James Matthews, sposato nel maggio del 2017 con un matrimonio bellissimo celebrato nella Chiesa di St. Mark’s di Englefield. Il nipote di Kate Middleton e del principe William è nato all’interno del Lido Wing e esattamente come sua sorella, Pippa ha partorito in un’ala privata dell’ospedale di St. Mary proprio lì dove sono nati anche George, Charlotte e Louis. In questo ultimo anno sono stati diversi gli avvistamenti di Pippa con il ... Leggi la notizia su dilei

