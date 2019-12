Inter, svelate in anteprima le maglie 2020-2021. Ritorna la grigia (Di martedì 31 dicembre 2019) Le maglie dell’Inter per la stagione 2020-2021. I nerazzurri prendono spunto dal passato per la prima e la terza divisa. Grande novità per la seconda. MILANO – Il girone di andata deve ancora concludersi ma le squadre sono già al lavoro per il futuro. Il sito footyheadlines.com ha svelato in anteprima le maglie dell’Inter per la stagione 2020-2021, realizzate in collaborazione con la Nike. Un ritorno al passato in casa nerazzurra con la società che ha voluto omaggiare la stagione post triplete per quanto riguarda la divisa che si usa in casa. La seconda è una novità assoluta mentre con la terza si fa un grande balzo indietro visto che Ritorna la grigia che ha permesso alla squadra milanese di vincere la Coppa Uefa contro la Lazio. Prima maglia Inter stagione 2020-2021 La prima maglia dell’Inter è un omaggio alla squadra post Triplete e di conseguenza ... Leggi la notizia su newsmondo

klaus1973_2014 : RT @CalcioFinanza: #Inter, svelate le prime immagini delle tre divise #Nike 2020/21 - GGrs74 : RT @CalcioFinanza: #Inter, svelate le prime immagini delle tre divise #Nike 2020/21 - FinancialSs : Inter, svelate le prime immagini delle tre divise Nike 2020/21 #calcio #finanza -