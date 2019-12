Fabian-Real – Adl chiede una contropartita di lusso (Di martedì 31 dicembre 2019) Il portale spagnolo “Diario gol” riporta su alcune ipotesi sulla trattativa che porterebbe Fabian al Real Madrid. Fabian Ruiz è nel mirino del topo club spagnolo da quando, nello scorso campionato, si è messo in evidenza con la maglia del Napoli. La sua crescita l’ha portato a vestire poi quella della nazionale spagnola. In patria è seguito sia dal Barcellona che dal Real Madrid che ancora non si spiegano come Fabian sia arrivato in Serie A. Sono difatti disposti a cifre enormi per riportarlo in Spagna ma, tra i due club, quello più determinato sembra essere il Real. Adl non cede il suo gioiello per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro ma, così come riportano gli spagnoli, il patron azzurro avrebbe chiesto una contropartita di lusso, il 21enne Federico Valverde. L’uruguaiano è uno dei preferiti di mister Zidane e difficilmente lo lascerebbe ... Leggi la notizia su forzazzurri

