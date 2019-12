“E voi cosa indossate?”. Francesca Cipriani saluta il 2019 ‘a modo suo’ (e manda fuori di testa) (Di martedì 31 dicembre 2019) Fine 2019 bollente per Francesca Cipriani, che per l’ultimo dell’anno ha voluto deliziare i suoi fan con uno scatto super hot. L’ex pupa de La pupa e il secchione ha pubblicato una foto in cui posa con un completino intimo bianco, succinto, che mette in mostra le sue generosissime curve. “Siete pronti per Capodanno? Che intimo indosserete?”, chiede Francesca Cipriani ai suoi follower, e ovviamente arriva una pioggia di commenti. L’ex gieffina si mostra in tutta la sua bellezza, con mutandine e reggiseno, una vestaglia rossa e si guarda maliziosa dal riflesso dello specchio. La showgirl forse più esplosiva della televisione italiana non ha mai nascosto di aver fatto ricordo alla chirurgia plastica e non perde occasione di mostrare le sue curve pazzesche.



Non è certo una che si nasconde. Anzi, è una che ama mettersi in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

MARCOCARTA85 : Nel nome della #brotheranza il nostro capodanno inizia oggi, così dura di più! E voi cosa avete in mente per accog… - Mov5Stelle : I leghisti hanno gettato la maschera durante il loro congresso. E voi cosa pensate degli attacchi al Sud, del sil… - Antonio_Tajani : Tutti coloro che fanno uso di droghe pesanti hanno iniziato facendosi una canna. Voi cosa ne pensate della sentenza… -