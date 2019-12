Calendario Tiro a volo 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di martedì 31 dicembre 2019) Salutare il 2019 per tuffarsi in un 2020 ricco di appuntamenti. E’ questo quello che farà il Tiro a volo internazionale dal 1 gennaio prossimo, quando inizierà l’anno più importante del quadriennio che culminerà poi fra luglio e agosto nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Andiamo quindi a scoprire quale sarà il Calendario globale dei tiratori che si confronteranno in pedana, nelle varie specialità, cercando di sbriciolare più piattelli possibili per arrivare alla gloria a Cinque Cerchi. 04.03 – 13.03 Coppa del Mondo di Nicosia, CIPRO: la stagione si apre con un evento dedicato solo a trap e skeet, in tutte le sue declinazioni. Sarà la prima occasione ufficiale per prendere dimestichezza con la stagione. 15.03 – 26.03 Coppa del Mondo Carabina / Pistola / Tiro a volo New-Delhi, INDIA: in Asia si vivrà il primo “evento unificato” della stagione. Il Tiro a ... Leggi la notizia su oasport

