Buon anno 2020: la poesia di Erri De Luca per chi a Capodanno lavora ed è “di turno” (Di martedì 31 dicembre 2019) Si intitola “Prontuario per il brindisi di Capodanno” ed è la bellissima poesia di Erri De Luca tratta dalla raccolta poetica "L'ospite incallito" del 2008 dedicata in particolare a chi, nel primo giorno dell'anno nuovo, "è di turno, in treno, in ospedale, cucina, albergo, radio, fonderia, in mare, su un aereo, in autostrada." Leggi la notizia su fanpage

