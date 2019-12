Via l’inconfondibile coda di cavallo. Ariana Grande è irriconoscibile con i suoi capelli naturali (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si è mostrata con i suoi capelli al naturale, senza la famosa coda di cavallo che contraddistingue il suo look da diversi anni. Stiamo parlando di Ariana Grande, l’artista ha chiuso il 2019 in bellezza. Ad un anno pieno di successi, si aggiunge un nuovo riconoscimento. È lei l’artista donna che ha venduto più singoli nel 2019. I singoli sono ben 79 milioni e questo record ha fatto la storia. “Grazie” ha scritto la popstar con un cuore. E sembra essersi lasciata alle spalle il periodo buio che l’ha costretta a sospendere il tour. “Cari amici, sono ancora molto malata. Sto male dall’ultimo show a Londra (tenutosi il 15 e 16 ottobre, ndr). Non so come sia possibile, ma ho sempre molto mal di gola e mal di testa. Suono bene, ma soffro molto mentre sono sul palco e mi è difficile respirare durante lo spettacolo”, aveva scritto Ariana in un lungo messaggio. (Continua a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

ivanapaintd : @AlessandraAster @superboss3 @antoguerrera @repubblica ?? dici? Oh tutto può essere, ho fatto lo scientifico??però qu… -