Sequestrata ‘santa barbara’ a Como | attenzione al petardo ‘Quota 100’!

Sequestrata a Como una tonnellata di fuochi d'artificio irregolari. Sei persone sono state denunciate per commercio abusivo di materiale esplodente. Massima allerta per il petardo 'Quota 100', è devastante. Alle porte del Capodanno, continuano i sequestri dei 'botti' irregolari e pericolosi. In alcuni casi si tratta di veri e propri arsenali che sembrano di guerra …

