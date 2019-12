Ragazze investite a Roma, “cosa è successo quando Gaia e Camilla hanno attraversato la strada”. Emerge solo ora (Di lunedì 30 dicembre 2019) Ragazze investite, il semaforo pedonale di Corso Francia dove sono morte le due 16enni Gaia e Camilla non prevede il giallo per chi attraversa e le Ragazze avrebbero iniziato ad attraversare la strada con il verde per i pedoni . Lo afferma l’avvocato Cesare Piraino, legale dei genitori di Camilla Romagnoli, in un atto depositato oggi in Procura con cui chiede ai pm di “accertare compiutamente la circostanza”. “Il semaforo per l’attraversamento pedonale ha una peculiarità obiettiva: non prevede, per avvertire i pedoni dell’imminente sopraggiungere del verde per le automobili il caratteristico ‘giallo per i pedoni’ ma prevede che al ‘verde per i pedoni’, che dura 26 secondi e mezzo circa, segua soltanto un ‘verde lampeggiante’ che dura appena tre secondi e 40, a cui segue repentinamente e immediatamente il ‘rosso’, sempre per i pedoni e contestualmente dopo un ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

