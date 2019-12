Quelle accuse di paganesimo alla Chiesa per il "caso Pachamama" (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Il 2019, per la Chiesa cattolica, è stato anche l'anno del "caso Pachamama". Ecco cosa temono i cattolici tradizionalisti Per la Chiesa cattolica il 2019 è stato soprattutto l'anno del Sinodo panamazzonico. L'appuntamento che Papa Francesco ha voluto con forza. I padri sinodali hanno preso decisioni importanti, ma la discussione dottrinale sul celibato dei sacerdoti è passata in secondo piano nel momento in cui è sorto il cosiddetto "caso Pachamama". Il celibato e l'istituzione del diaconato femminile dovevano rappresentare le due architravi programmatiche del cammino ecclesiastico. Entrambi gli argomenti, insieme alla necessità di una "ecologia integrale", hanno assunto una rilevanza mediatica minore, almeno in parte, per via della comparsa delle statuette indigene. Statuette che sono apparse in San Pietro, nella Chiesa di Santa Maria in Transpontina e nei ... Leggi la notizia su ilgiornale

