Perché le donne parlano più degli uomini? Ce lo dice la scienza (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le donne parlano più degli uomini, spesso vengono anche prese in giro per questo. Quante volte ci sono stati siparietti comici che ironizzavano sul flusso costante di parole tra amiche o colleghe di lavoro. E se l’amore per le chiacchiere fosse qualcosa di innato e condizionato da particolari aspetti biologici? Scopriamolo insieme in questo articolo. Le donne dicono 13.000 parole più degli uomini al giorno Le donne amano chiacchierare, anche le più silenziose e timide se trovano la compagnia giusta si lasciano andare ad un fiume di parole. Questo spesso è snervante per gli uomini, che si trovano ad ascoltare discorsi senza freno che sembrano non finire mai. E’ stato provato che le donne in media pronunciano quasi 20.000 parole al giorno, ben 13.000 in più degli uomini! Come mai? Ebbene, la colpa sarebbe tutta di una proteina! Non sarebbe dunque colpa, come si era pensato per molto ... Leggi la notizia su velvetgossip

