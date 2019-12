Perché i macachi liberati dall’Istituto superiore di sanità non sono affatto una notizia

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Come denunciato dalla pagina Facebook dell’associazione di dottorandi PhD Bioscienze Italia, sul Corriere della Sera è apparso il 27 dicembre un articolo (copia cache) che trasforma inuna azione di routine che non riguardauna «scelta storica dell’Iss» (Istitutodi). Ci riferiamo al “reinserimento” di noveutilizzati nella Sperimentazione animale (Sa) da parte dell’Istituto, il quale avrebbe rinunciato per la prima volta all’utilizzo di cavie. Nell’articolo del Corriere il false balance regna sovrano. Si parla infatti di un dibattito in corso tra ricercatori sulla Sa. In realtà per gli animali la dimissione o il reinserimento è già previsto dal Dl 2014/26, che regolamenta la Sa in Italia. Se c’è stato un merito – come vedremo – è soprattutto dei ricercatori, non soltanto delle associazioni ...

juannepili : Come una normale riabilitazione di routine di nove macachi è divenuta un “successo” degli animalisti -