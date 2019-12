Paragone a TPI: “Io i grillini me li sto bevendo, cadono a ogni mia provocazione. Mi espellano, il M5S è morto” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Paragone: “M5S morto, i grillini me li sto bevendo” Intervista al senatore È l’uomo del momento tra le fila del Movimento Cinque Stelle: all’ombra di una crisi politica che imperversa da diversi mesi, Gianluigi Paragone è colui che meglio rappresenta la rottura fra il passato e il presente, fra quella che era la lotta in tutto e per tutto anti-sistema e che col tempo s’è fatta sistema. Oggi rischia una pesante e imminente espulsione. Allora, Paragone, a gennaio verrà espulso dal Movimento Cinque Stelle? Ci può anche stare l’espulsione, in una logica di un partito. Ma non nel Movimento Cinque Stelle. Però, da che mondo è mondo, se voto la sfiducia al governo di cui faccio parte, come minimo mi aspetto che mi espellano… Il punto debole del discorso è che io per anni ho fatto una campagna elettorale per un programma con una connotazione ben precisa, anti-sistema e molto ... Leggi la notizia su tpi

Paragone TPI Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Paragone TPI