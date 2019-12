Napoli, record di visitatori nel 2019 per il Mann: 673 mila (+10% in un anno) (Di lunedì 30 dicembre 2019) Con 673 mila visitatori nel 2019 il Museo Archeologico Nazionale di Napoli segna un trend in crescita del 10% rispetto alle presenze del 2018, raggiungendo il numero più alto di ingressi mai registrati. Alle statistiche annuali si aggiunge la compagine fidelizzata degli abbonati OpenMann: sono ottomila, infatti, i titolari di card. “Con orgoglio, possiamo definirci sempre più il Museo Archeologico Nazionale, il primo del Paese – commenta il direttore del Mann, Paolo Giulierini – come forza attrattiva, custode dell’antichità classica e ambasciatore dell’Italia del mondo. I nostri tesori, per lo più provenienti dagli sterminati depositi, quest’anno sono stati ammirati in tutti i continenti da 4 milioni di persone, dalla Russia agli States ed alla Cina, grazie ad una politica che ci porta quotidianamente a dialogare con le più grandi istituzioni ... Leggi la notizia su ildenaro

