Napoli-Mertens, finchè morte non ci separi: il belga vicino al rinnovo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLa storia d’amore tra Dries Mertens e il Napoli potrebbe continuare. Nelle scorse settimane la situazione appariva molto tesa per via dell’ammutinamento post Salisburgo e addirittura si era parlato di un’imminente partenza dell’attaccante già a gennaio. Il Borussia Dortmund era pronto a portarlo in Bundesliga già a gennaio ma Mertens ha sempre sperato nel rinnovo di contratto con la società azzurra. In questi giorni De Laurentiis ha offerto all’attaccante belga un rinnovo biennale da 3 milioni di euro a stagione più un bonus al momento della firma. Dopo le iniziali trattative non andate a buon fine, le parti sembrerebbero essersi avvicinate e secondo Sky Sport “Ciro” avrebbe accettato i due anni di contratto ma balla ancora 1 milione di euro tra la richiesta del belga, che vorrebbe percepire uno stipendio da 4 milioni annui e i 3 ... Leggi la notizia su anteprima24

