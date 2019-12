Migranti | i 32 migranti della Alan Kurdi sono sbarcati a Pozzallo Salvini | “Governo

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Lasoccorre 32in acque libiche. La ONG è sbarcata adopo l’autorizzazione da parte del Viminale. ROMA – Laha soccorso 32nella notte di Natale. L’imbarcazioneOng Sea Eye è sbarcata adopo l’autorizzazione da parte del Viminale. Le operazioni siconcluse nelle prime ore di domenica 29 dicembre. “Nella notte – si leggeva in un tweetstessa organizzazione subito dopo il salvataggio – laè stata avvisata di un’imbarcazione in pericolo. 32 personestate salvate e oraal sicuro, a bordo“. I: “Governo complice, non vedo l’ora di andare a processo” La notizia dello sbarco è stata duramente commentata da Matteo, che ha puntato il dito contro il governo e in ...

