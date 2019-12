Giulia De Lellis è una Top Creators | Nuovo traguardo per l’ex di Uomini e Donne (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giulia De Lellis ha raggiunto il Nuovo traguardo come Top Creators. L’ex di Uomini e Donne ha trionfato ai Webboh Awards 2019. Giulia De Lellis negli ultimi anni sta raggiungendo un successo davvero inaspettato. La giovane ex di Uomini e Donne è una delle influencer più seguite e il suo libro ha scalato le classifiche … L'articolo Giulia De Lellis è una Top Creators Nuovo traguardo per l’ex di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

TrashCafoni : GFVip: Tutta l'ignoranza di Giulia de Lellis mostrata durante il Grande Fratello Vip - tuttouomini : Le webstar influencer più amate del 2019 vince Giulia De Lellis - Tuttouomini - duefetteditette : RT @duefetteditette: Quando pensate di non riuscire a realizzare i vostri sogni pensate che giulia de lellis (donna con carenze grammatical… -