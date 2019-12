Genova, crollo soffitto nella galleria Bertè sullA26, in direzione Genova (Di lunedì 30 dicembre 2019) Genova, poteva essere una tragedia: è crollato parte del soffitto della galleria Bertè, sull’A26. Il crollo si è verificato nel tratto compreso tra le uscite di Ovada e Masone, in direzione Genova. L’allarme è stato lanciati da alcuni automobilisti di passaggio che sono scampati, fortunatamente, al pericolo. Torna la paura sulle autostrade ligure. Sulla A26, in direzione Genova, nella serata del 30 dicembre 2019, è crollato una parte del soffitto nella galleria Bertè. I calcinacci sono caduti su gran parte della carreggiata costringendo le auto in transito a fare slalom e rischiare la loro vita. Per pura fortuna nessuna macchina è rimasta coinvolta nel crollo e non ci sono feriti o auto danneggiate. In molti hanno chiamato i soccorsi e le autorità hanno subito chiuso il tratto di strada ... Leggi la notizia su bigodino

