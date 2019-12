F1, Andreas Seidl è convinto della forza della McLaren: “Nel 2021 lotteremo con i top team” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un’annata di rilancio per la McLaren. Sembra passato un secolo dal famoso “GP2 engine” di Fernando Alonso nel corso del GP del Giappone 2015. Il team di Woking, lavorando sodo con la nuova coppia di piloti formata dallo spagnolo Carlos Sainz jr. e dal britannico Lando Norris, è riuscito a concludere il campionato mondiale 2019 di F1 in quarta posizione nella graduatoria dei costruttori. Riscontri importanti dunque per la scuderia, dopo un periodo di grande crisi. I presupposti per crescere ci sono. Come è noto, infatti, nel 2021, la stagione della “rivoluzione” nel Circus, la McLaren avrà a propria disposizione i motori Mercedes, riportando in auge un’accoppiata che tanto vincente era stata sul finire degli anni ’90, ricordando i titoli mondiali vinti dal finlandese Mika Hakkinen nel 1998 e nel 1999, oppure il primo iride conquistato dal ... Leggi la notizia su oasport

