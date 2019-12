Capodanno: vigili del fuoco, ‘ogni anno fino a 50 interventi per roghi innescati da botti’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – “Quella dell’ultimo dell’anno è una notte particolare, in cui mediamente si effettuano dai 40 ai 50 interventi per principi di incendio provocati da un uso improprio dei botti. Il nostro centralino è intasato da decine di telefonate di cittadini che chiedono aiuto: un uso inconsapevole e maldestro di giochi pirotecnici può causare una vera e propria pioggia di fuoco che innesca roghi di auto, bidoni dell’immondizia, verande, sterpaglie con effetti devastanti”. A lanciare l’allarme è il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo, Agatino Carrolo, incontrando la stampa per il tradizionale incontro di fine anno. Oggi il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza con la quale a partire da domani e sino al primo gennaio 2020 saranno vietati su tutto il territorio comunale l’accensione, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

corriereviterbo : Viterbo, il sindaco Giovanni Arena vieta i botti di Capodanno: fino a 500 euro di multa per i trasgressori #botti… - fotoelite : @GRAB_Roma @virginiaraggi @nzingaretti @dariofrance E che volete dalla sindaco ?! Devono finire .... andare in pens… -