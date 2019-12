Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Effetto boomerang. Luca, governatore leghista del, aveva annunciato nella conferenza stampa di fine anno che avrebbe messo a disposizione dellaopinione un dossierprivata. Per dimostrare che la Regione da lui gestita non deroga alla funzione, in un settore che assorbe ogni anno più di dieci miliardi di euro del bilancio. Tre giorni dopo, ecco l’esibizione dello studio redatto da Azienda Zero, il braccio operativo della Regione in materia sanitaria. Il governatore lo ha postato sul proprio sito Facebook, con tante tabelle e numeri. A quel punto è arrivata una pioggia di critiche, segnalazioni di disfunzioni, ritardi, liste d’attesa infinite. Travolto dall’inattesaha risposto a decine di veneti inferociti con una frase più o meno analoga: “Gentile signora/gentile signore, visto che lei pone una grave denuncia ...

andreacesqui : RT @fattoquotidiano: Veneto, Zaia pubblica su Fb i dati sulla sanità: “Nessuna privatizzazione”. La rivolta dei pazienti del pubblico. Pd:… - carlopao86 : RT @fattoquotidiano: Veneto, Zaia pubblica su Fb i dati sulla sanità: “Nessuna privatizzazione”. La rivolta dei pazienti del pubblico. Pd:… - fattoquotidiano : Veneto, Zaia pubblica su Fb i dati sulla sanità: “Nessuna privatizzazione”. La rivolta dei pazienti del pubblico. P… -