Ultimatum Boschi (Di domenica 29 dicembre 2019) “Questa legislatura arriverà al 2023. Dobbiamo lavorare, però, perché ci sia un vero rilancio dell’azione del governo, altrimenti, una volta messi in sicurezza i conti pubblici e scongiurato l’aumento dell’Iva, i cittadini si chiederanno cosa resta a fare questo governo. Iv c’è: obiettivo principale per il 2020 è che l’Italia torni a crescere”. A dirlo, in una intervista al Corriere della sera, è Maria Elena Boschi.Sulla prescrizione, il suo giudizio è netto: “Apprezzo l’ottimismo del premier ma entrerà in vigore la sciagurata riforma Bonafede-Salvini che cancella la prescrizione: non si abbreviano i processi e si lasciano i cittadini nel limbo. Da avvocato sono sconvolta, da cittadina amareggiata per questa forma di populismo giudiziario. Se Conte ha una soluzione accettabile e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Ultimatum Boschi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ultimatum Boschi