Superprestige ciclocross 2019-2020 | Mathieu van der Poel imbattibile a Diegem Dorigoni

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)van der(Corendon-Circus) alza le braccia al cielo nella notte dell’Avondcross di, sesta prova stagionale di, per la nona volta consecutiva (sei tra gli Elite, una tra gli U23, due tra gli juniores). Il campione del Mondo in carica ha sempre vinto, su questo tracciato, dal 2011 a oggi. Inoltre, con il trionfo odierno, il neerlandese si è portato a -2 dal record di successi sul circuito in questione, nella massima categoria, del belga Roland Liboton. 2° posto per il Folletto fiammingo Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal) e 3° per il suo compagno di squadra e connazionale Michael Vanthourenhout. Oggi, oltretutto, è arrivato anche il primo bel piazzamento azzurro in una delle gare più importanti della stagione, vale a dire il 15° posto del giovane Jakob(Selle Italia – Guerciotti), il quale è stato il secondo U23 al traguardo ...

HectorDuathlon1 : RT @Cyclingtimenews: ?? #ciclocross #spdiegem Bello (anche) di notte ?? ???? Mathieu Van der Poel trionfante a braccia alzate nella prova di Su… - Cyclingtimenews : #ciclocross #SPDiegem Trionfi olandesi nella prova di Superprestige di Diegem: Mathieu Van der Poel vince tra gli… -