Sci alpino oggi in tv | Combinata Bormio e Slalom Lienz | orari | tv | pettorali di partenza

(Di domenica 29 dicembre 2019)domenica 29 dicembre si disputano le ultime gare dell’anno solare per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci, si gareggia traper uno spettacolo davvero imperdibile. Gli uomini saranno impegnati sulla mitica Stelvio, dopo le due discese libera spazio allanella località della Valtellina con superG eper chiudere alla grande questo fine settimana sullem nevi italiane. Le donne saranno invece protagoniste con un imperdibile gigante in terra austriaca, due manche da urlo per le ragazze pronte a regalare grande spettacolo. L’Italia si affiderà soprattutto a Dominik Paris che vuole conquistare punti importanti in ottica classifica generale e su Federica Brignone che ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco insieme a Marta Bassino e a Sofia Ga. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, ...

