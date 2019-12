Pallanuoto femminile | World League 2020 | Spagna-Grecia 16-12 Il Setterosa resta terzo in

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Mentre ilè in ritiro ad Ostia, prosegue il percorso delladi: giocato il secondo incontro della terza giornata della fase continentale della manifestazione, con lache ha battuto per 16-12 lavolando in testa alla graduatoria. Rinviata a data da destinarsi invece Francia-Olanda. Le iberiche infatti vantano otto punti in tre partite contro i sette del’Ungheria. L’Italiain terza posizione con quattro punti in due incontri e la possibilità di agganciare le magiare nel. La Russia ha conquistato tre punti in altrettanti incontri, mentre l’Olanda è ferma ai due conquistati proprio in Italia. Chiudonoe Francia a zero dopo due partite. TABELLINO16-12 (5-4, 6-5, 3-1, 2-2): Ester, Bach, A. Espar 1, B. Ortiz 3 (1 rig.), Tarragò 5, I. Gonzalez 2, E. Espar, Peña 1, Forca 1, Aznar, ...

