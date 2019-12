Migranti, la nave Alan Kurdi a Pozzallo: a bordo 32 persone (Di domenica 29 dicembre 2019) È entrata nel porto di Pozzallo la Alan Kurdi, la nave della Ong Sea Eye con 32 persone a bordo. Più tardi inizierà lo sbarco. I Migranti sono stati soccorsi nei giorni scorsi: tra di loro, 10 minori, alcuni in tenera età, e 5 donne, tra cui una incinta. Ricollocamento in Ue La decisione dell’Italia di assegnare il porto sicuro è stata presa proprio tenendo conto della presenza di Migranti in condizioni di vulnerabilità, per alcuni dei quali è stata anche chiesta l'evacuazione medica. La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell'Italia, la procedura per il ricollocamento dei Migranti sulla scorta del pre-accordo di Malta. Gli abbracci e il messaggio di ringraziamento Alla notizia che, dopo giorni in mare, i Migranti avrebbero potuto raggiungere la terra ferma è stata accolta da abbracci di gioia tra le persone a bordo,come testimoniano le foto twittate dalla ong Sea ... Leggi la notizia su tg24.sky

