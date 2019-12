Giorgia Caldarulo Instagram, vestito corto aperto nei punti giusti: «Che femmina, ti voglio!» (Di domenica 29 dicembre 2019) Giorgia Caldarulo torna a far parlare di sé e lo fa con una foto che ha tolto il fiato a tutto il suo pubblico. Ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta conoscere nel ultimo periodo per la sua storia con Taylor Mega. Le due erano state paparazzate mentre si scambiavano effusioni intime e questo ha scatenato un piccolo pandemonio. Giorgia è stata accusa di aver volutamente inclinato il rapporto tra Taylor e Erica Piamonte, ma la loro storia è durante solo qualche mese. I media e i fan non l’hanno vista di buon occhio e in molti l’hanno considerata come un semplice modo per farsi pubblicità. E’ passato già qualche mese da questa vicenda ed effettivamente ora che si è sgonfiata Giorgia è tornata un po’ nel ombra. A ridarle splendore ci pensano le foto hot che pubblica su Instagram. Leggi anche: Wanda Nara Instagram, selfie “bollente”: il décolleté straborda ... Leggi la notizia su urbanpost

