Cuba, da Torino all’Havana per creare il Criollo Cuban Gin (Di domenica 29 dicembre 2019) Parla italiano il Criollo Cuban Gin, il primo storico gin Cubano che, a novembre, ha vissuto il suo importante battesimo a l’Havana, la capitale Cubana in occasione dei festeggiamenti per i suoi 5 secoli. Le 500 bottiglie, in edizione limitatissima, di questo nuovo liquore contengono infatti esperienze, conoscenze, erbe e profumi del Bel Paese. A idearlo un gruppo di imprenditori torinesi capitanato da Giustino Ballato, esperto di vermouth e tra i protagonisti della riscoperta dello storico brand Anselmo, oltre che autore del ‘Grande libro del vermouth e dei liquori italiani’, dedito da Edt. La delegazione torinese è volata a Cuba insieme all’Aicec (Agenzia di interscambio culturale ed economico con Cuba) e altre aziende italiane come Lavazza, Alce Nero e Boero, che hanno portato anch’esse edizioni limitate e celebrative dei propri prodotti, con ... Leggi la notizia su ildenaro

