CorSport | il Napoli deve battere la concorrenza del Milan per Lobotka

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’obiettivo più alla portata per regalare un regista aldi Gattuso è Stanislav, scrive il Corriere dello Sport. L’intenzione del calciatore di sposare l’azzurro esiste, così come quella del Celta Vigo di cederlo. Resta da trovare l’intesa sul prezzo. E bisogna fare presto perché nella corsa non c’è solo il, ma anche il, che seppure è in una posizione più defilata, è pronto a farsi avanti. Scrive il quotidiano: “Poco più in là, e precisamente a Vigo, in Galizia, abita invece, un obiettivo più alla portata: sia perché lui verrebbe di corsa, sia perché il Celta lo cederebbe. Però al cospetto dell’offerta più adeguata alle proprie pretese: 30 milioni la richiesta iniziale, a dispetto di una clausola rescissoria da 50 milioni, ma il club azzurro punta a limare di altri 5 milioni. Almeno. Il 25enne nazionale slovacco, nel ...

SiamoPartenopei : CorSport - Il Celta rinuncia alla clausola per Lobotka: vuole seguire le orme di Hamsik a Napoli - sscalcionapoli1 : Rodriguez-Napoli, CorSport: il prestito con diritto potrebbe non essere gradito al Milan, si tratta… -