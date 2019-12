Carlo Conti prova a baciare Francesca Fialdini | imbarazzo a Da noi a ruota libera

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 29 dicembre 2019)per scherzo a Da noi aNella puntata di oggi del programma Da noi adiera ospite in studio. Il popolare conduttore si è reso protagonista di una simpatica gag che ha divertito ma anche un po’ imbarazzato la conduttrice. Durante una serie di domande incomplete al conduttore di Tale e Quale show vi era anche la domanda: “Prima o poi mi leverò lo sfizio di…” a tale domandaha risposto alzandosi in piedi e dichiarando: “Prima o poi mi leverò lo sfizio diin diretta.” Avvicinandosi alla conduttrice poi ha cercato di baciarla, laè stata al gioco ed anche lei alzandosi in piedi ha simulato un bacio appassionato coprendosi con la cartella. Infine i due conduttori divertiti sono andati al posto ma...

