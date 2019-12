Calciomercato | la decisione del Milan su Matic | svincolato al Genoa | inserimento del Lecce

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Continuano le trattative di, le sessione invernale entra sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni in vista della seconda parte di stagione. Le dirigenze sono al lavoro per rinforzarsi, ecco tutte le ultime importanti trattative delle ultime ore. MANCHESTER UNITED – Il Manchester United ha intenzione di ingaggiare Christian Eriksen, in scadenza di contratto col Tottenham per la prossima stagione. Lo scrive oggi il ‘Telegraph’. La valutazione è di 40 milioni di sterline, una cifra esagerata considerando che fra sei mesi si libera a parametro zero.– Nemanja“non interessa al”. E’ quanto filtra dall’ambiente rossonero sulle voci di un interessamento del centrocampista serbo del Manchester United., è in scadenza di contratto a giugno ed era stato offerto algià la scorsa ...

