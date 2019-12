Uomini e Donne | rissa in studio | due cavalieri giungono alle mani | Maria furiosa

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019) Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi sono arrivati quasidurante l’ultima registrazione di, avvenuta martedì scorso. Lorenzo, che è il nuovo opinionista del programma diDe Filippi, ha criticato pesantemente Carlo per alcuni suoi modi poco eleganti. Il tronista, però, dopo aver perso le staffe si è infuriato alzandosi con fare minaccioso. Vediamo nei dettagli cosa è successo.Il nuovo tronista diha lasciato davvero tutti i presenti senza parole. Carlo Pietropoli nell’ultima registrazione ha litigato pesantemente con Chiara, che sembrava essere addirittura la sua preferita. Il giovane, l’ha attaccata perché dopo il bacio della scorsa volta, non ha reagito come lui si aspettava. Carlo desiderava che la corteggiatrice si sarebbe arrabbiata perché lui aveva detto che non dava grande importanza al bacio. Al ...

vladiluxuria : Gli auguri ve li mando dalla mia città, Foggia, insieme alle famiglie che da troppi anni vivono nei container di vi… - matteosalvinimi : Noi siamo dalla sua parte, e abbracciamo le donne e gli uomini in divisa che rischiano la vita per difendere gli it… - carlosibilia : 600mila euro raccolti tagliandoci lo stipendio andranno ai fondi di assistenza di @poliziadistato, @emergenzavvf e… -