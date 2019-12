Strage a Mogadiscio | autobomba causa almeno 80 morti | molti sono studenti

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 29 dicembre 2019) È l'attentato con più vittime degli ultimi due anni a, la capitale della Somalia. Un'è esplosa di mattina a un incrocio molto trafficato della città, vicino a un checkpoint e a un ufficio dove si raccolgono le imposte di bus e camion, e il bilancio è di80e 125 feriti. Un bilancio in continuo aggiornamento. Fra ianche due cittadini turchi, nonché numerosi, dal momento che il bus sul quale si trovavano è stato investito dall'esplosione. Alcuni liceali,16 della università privata Banadir di. L'attacco non è stato rivendicato, ma giunge in un periodo di attentati regolari da parte del gruppo islamista al-Shabaab, affiliato ad al-Qaeda."È stato devastante perché c'era tanta gente, in particolare dei liceali sugli autobus", ha raccontato un testimone, Muhibo Ahmed."Ho visto corpi sparpagliati, alcuni bruciati al punto ...

DavidSassoli : Orrore per la terribile strage avvenuta a #Mogadiscio, la vicinanza mia e del Parlamento europeo al popolo somalo c… - RaiNews : #Somalia per una esplosione le vittime sarebbero oltre 90. Tra queste '17 agenti di polizia, 73 civili e 4 stranier… - Tg3web : Un gravissimo attentato in Somalia, nella capitale Mogadiscio, provoca una strage. Decine di morti dopo l'esplosion… -