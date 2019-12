New York | attacco con machete in casa di un rabbino

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 29 dicembre 2019) New, 29 dic. (Adnkronos/Europa Press) – Una persona è entrata indi una Monsey, nello Stato di New, ed ha accoltellato con uncinque persone durante la settima giornata delle celebrazioni di Hannukah. I feriti, di cui due sono in condizioni gravi, sono stati trasferiti negli ospedali. Sarebbero tutti ebrei chassidisti. Secondo alcuni media statunitensi un sospetto sarebbe stato arrestato dalla polizia di New.L’sarebbe avvenuto intorno alle 22, ora locale. “Una delle vittime è stata pugnalata almeno sei volte”, riferisce il Consiglio degli affari pubblici degli ebrei ortodossi sul proprio account Twitter. L'articolo Newconindi unproviene da Ildenaro.it.

