Mimmo Lucano | l’ex sindaco è di nuovo indagato per documenti sospetti

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ancora una storia diper immigrati al centro delavviso di garanzia che è stato recapitato all’exdi Riace. “Sono amareggiato”- confida. Torna a far parlare di se, l’ex ‘degli immigrati‘ di Riace. E gli argomenti sono sempre gli stessi: presuntifalsi elargiti ‘a fin di bene’ a … L'articolo: l’exè diperproviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Mimmo Lucano, nuovo avviso di garanzia per l’ex sindaco di Riace: “Rilasciò documenti di identità a immigrati senza… - LegaSalvini : NUOVA TEGOLA PER MIMMO LUCANO - repubblica : Migranti, nuovo avviso di garanzia per Mimmo Lucano. 'Assurdo, sono amareggiato' -