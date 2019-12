Milano-Meda | chiusura delle corsie tra Paderno e Cormano | code in vista

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chiude per 13 ore su due giornate il tratto dellatraDugnano e. La Città Metropolitana ha predisposto dei lavori di asfaltatura nei giorni precedenti il Capodanno. La superstrada sarà chiusa lunedì 30 dicembre dalle 9 alle 17 nel tratto tra. I lavori interesseranno sia la carreggiata nord che quella sud. Gli automobilisti saranno obbligati a deviare nei centri abitati per proseguire la marcia lungo la. Nonostante siano stati scelti gli ultimi due giorni dell’anno proprio per il ridotto traffico sulla superstrada sono prevedibilie rallentamenti. su Il Notiziario.

