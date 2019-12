Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella serata di venerdì 27 dicembre all’altezza di via Tiepolo a Milano è avvenuto un: unsi è scontrato con un. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimastiunae undi 15. Il giovane, che viaggiava sul, ha riportato un trauma toracico; ladi 67, invece, si trovava suldella linea 5 e ha riportato un trauma cranico. Anche l’autista del mezzo pubblico è stato accompagnato all’ospedale per effettuare gli opportuni controlli medico-sanitari. Nessuno dei, però, sarebbe in pericolo di vita. Milano,Bruttissimo impatto quello avvenuto in via Tiepolo all’incrocio con via Verrocchio, in zona Città Studi. L’si è verificato a Milano nella serata di venerdì 27 dicembre e ha coinvolto undella linea 5 e uncondotto da un ...

notizieit : #Incidente tra tram e minivan: feriti un ragazzo di 15 anni e una donna - TrafficoA : Reggio Emilia-Modena - Coda A1 Milano-Bologna Coda di 1 km tra Reggio Emilia e Bivio A1/A22 Brennero-Modena per incidente - CCISS_Ministero : A1 Milano-Bologna code per 1 km causa incidente tra Svincolo Reggio Emilia (Km 138,2) e A1 Allacciamento A22 Mode… -