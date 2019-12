Calciomercato Napoli | Lobotka in pole | pronti 20 milioni

Leggi la notizia su 2anews

(Di sabato 28 dicembre 2019), si stringe sempre più il cerchio intorno al nome del centrocampista slovacco del Celta Vigo per rinforzare la linea mediana di mister Gattuso.| Il cerchio si stringe e ilpunta sempre più forte super dare ordine al suo centrocampo. E’ proprio il centrocampista slovacco del Celta Vigo … L'articoloin20proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, obiettivo #Lobotka per il centrocampo - DiMarzio : Offerta #Dortmund per #Mertens. Ma lui aspetta ancora il #Napoli - DiMarzio : Lavori di #calciomercato in corso tra #Inter e #Napoli?? -