Calciomercato | la Cina dice stop ai maxi stipendi per i campioni stranieri | tetto massimo

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Andrà a prendere una pensione dorata in”. Frase sentita spesso negli ultimi tempi, ma che non si potrà più utilizzare per quei calciatori che ormai vicini o oltre i trenta decidono di giocare un paio d’anni in Super League in cambio di cifre tali da mettere al sicuro le famiglie per generazioni. Con le nuove regole varate dalla Federazione locale, che entreranno in vigore a partire da gennaio 2020, i contratti alla Pellè o alla Lavezzi, rispettivamente 15 e 25 milioni di euro all’anno, non esisteranno più. O meglio: non essendo regole retroattive Pellè, Hamsik e gliandati inin questi anni continueranno a guadagnare quel che prevedono i loro contratti, mentre i calciatori non cinesi che a partire da gennaio accetteranno di trasferirsi in Super League dovranno accontentarsi aldi 3 milioni di euro a stagione, in virtù delsalariale deciso ...

