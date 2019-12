Andrew Dunbar morto | recitò ne Il Trono di Spade

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’attore, 30 anni, èimprovvisamente nella sua casa di Belfast (Irlanda del Nord) durante la vigilia di Natale.era celebre per aver interpretato la controfigura di Theon Greyjoy, interpretato da Alfie Allen, nella serie tv di enorme successo Ildi. Le circostanze della morte non sono ancora chiare.era originario di Portrush, nell’Irlanda del Nord. Oltre che per Game of Thrones, aveva lavorato a programmi TV di successo come Line Of Duty e Derry Girls. Rendendo omaggio ad, il suo amico e collega attore Andy McClay ha detto che era sempre divertente essere in giro con lui e che era un “uomo gentile e rispettabile”. A Belfast Live McClay ha raccontato: “Era una persona vera, un talento, un uomo gentile e rispettabile e aveva un cuore pieno e buono. I suoi dj set erano fantastici e quando ne ha fatto uno ...

