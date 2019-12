Neonato in coma a Padova | arriva una terribile notizia

Leggi la notizia su viagginews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il dramma delscosso dalla mamma ae finito così inuna, niente attività cerebrale. Ci sono purtroppo delle notizie non positive cheno da Mestrino, comune inglobato nel territorio di. Per ilche era finito inalla vigilia di Natale, probabilmente non c’è più nulla … L'articoloinunaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : Neonato in coma a #Padova, non c'è attività cerebrale. La commissione dovrà decidere se è clinicamente morto. #ANSA - CorriereAlpi : Neonato in coma dopo essere stato scosso, non presenta più attività cerebrale - Bocchinomaria : Il neonato in coma dopo gli scossoni della mamma non presenta attività cerebrale -