‘Ndrangheta | rabbia de Magistris | “Avevo capito tutto | ma il sistema piduista mi ha fatto

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – A distanza di dodici anni non riesce ancora a darsi pace. La revoca dell’inchiesta sul “” calabrese è ancora una ferita aperta che brucia come non mai. Un dolore che la maxi-retata culminata negli oltre trecento arresti eseguiti pochi giorni fa ha reso di nuovo acuto. Il sindaco Luigi de, ex pm a Catanzaro, affida così ai social il suo ultimo, lunghissimo sfogo. Il primo cittadino di Napoli è un fiume in piena. Nella sua arringa-social finiscono tutte le autorità che all’epoca ne avrebbero ostacolato l’operando, disponendone addirittura l’allontanamento: “Hanno cacciato chi aveva scoperto uncriminale spaventoso,di corruzioni, mafie e massonerie deviate ed hanno lasciato i collusi liberi di continuare ad operare indisturbati. Nel frattempo la Procura di Salerno andava avanti nelle indagini e nel dicembre del 2008 ...

