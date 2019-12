Massimo Boldi | matrimonio in vista con Irene Fornaciari

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Innamorato alha ritrovato la serenità, per quanto riguarda l’aspetto sentimentale della propria vita e non solo, grazie alla sua giovane compagna(solo un’omonima della nota cantante, figlia di Zucchero), una donna di 40 anni, di 34 anni più giovane del popolare attore e comico milanese, con cui fa coppia fissa da circa tre mesi. Dall’interrilasciata al settimanale Oggi, infatti, si può evincere che la coppia ha fatto passi da gigante in poco tempo.ha regalato un prezioso anello a, segno inequivocabile che l’attore fa sul serio con la propria compagna. L’attore settantaquattrenne, che, dopo aver ritrovato l’amore, si è anche detto pronto a ricominciare a lavorare (il suo ultimo film risale all’anno scorso ed è Amici come prima, pellicola che ha sancito la pace con Christian ...

