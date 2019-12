Kazakistan | precipita dopo il decollo aereo con 100 persone a bordo

Leggi la notizia su blogo

Un aereo della compagnia Bek Air è precipitato subito dopo il decollo dall'aeroporto di Almaty. Il velivolo, sul quale viaggiavano 95 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio, era diretto verso la capitale Nur-Sultan, l'ex Astana. Secondo il primo bilancio ufficiale, il disastro aereo ha causato 14 morti e almeno 60 feriti. Secondo quanto riferisce un reporter dell'agenzia Reuters che si trovava nella zona del disastro, c'era una forte nebbia, ma le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Subito dopo il decollo, il velivolo ha perso quota andando a colpire una barriera di cemento per poi schiantarsi contro un edificio a due piani. Le autorità locali hanno immediatamente istituito una commissione speciale per determinare cause e responsabilità del disastro.

