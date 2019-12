Ironia | spettacolo e bellezza con Roberto Bolle in Danza con me

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'anno di Rai 1 si apre incon la serata entrata ormai nel cuore degli italiani con, che anche quest'anno insieme a una carrellata di ospiti propone il suo showcon me. Sempre più a suo agio davanti alle telecamere il ballerino che tutto il mondo ci invidia punta molto sull'."Sono due momenti speciali perchèBenigni si è messo con una grande disponibilità e ha voluto ballare con me. Ha detto: io sono qui in prima serata su Rai 1 e si parla di, quindi voglio ballare con te, quindi mi ha chiesto quali passi fare, voleva essere sollevato e ci siamo molto divertiti in questo momento di incontro. E "Tacco Punta" con Geppi è un altro momento molto ironico che prende in giro una famosa gag degli anni 60 che noi abbiamo interpretato con gli acciacchi del pubblico a casa, così per farli sentire e sentirci vicino a loro. Per non far vedere la ...

