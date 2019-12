Iran | Russia e Cina insieme in una esercitazione nel Golfo di Oman

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 dicembre 2019)hanno dato il via, oggi, a un’navale congiunta nell’Oceano Indiano e neldiche durerà quattro giorni. A riferirlo è stata l’agenzia stampa cinese Xinhua in uno stringato comunicato ripreso da diversi media, anche occidentali. L’era prevista da tempo. Già lo scorso novembre la Tass aveva annunciato le manovre navali che hanno lo scopo di “garantire la sicurezza collettiva e aiutare gli sforzi congiunti per la sicurezza nella parte settentrionale dell’Oceano Indiano, dove diversi incidenti, inclusi attacchi di pirati, hanno avuto luogo” riportando le parole che il contrammiraglio Hossein Khanzadi, cdante in capo della Marinaiana, aveva rilasciato all’agenzia stampa Tasnim. Non sappiamo quali assetti delle tre nazioni saranno impiegati. Pechino ha fatto solamente sapere, ...

